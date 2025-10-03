Эдуард Бояков стал худруком Театра на Малой Ордынке

Режиссер и театральный деятель Эдуард Бояков стал новым художественным руководителем Театра на Малой Ордынке. Об этом РИА Новости сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

По словам Фурсина, Бояков назначен на должность худрука после того, как предыдущий руководитель театра Евгений Герасимов решил сосредоточиться на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры, учитывая его масштаб, историю и значимость для столицы и страны.

Министр отметил, что Бояков обладает более чем 30-летним опытом работы с театральными проектами, успешно ставит спектакли на исторические темы и одновременно активно работает с современными авторами. По словам Фурсина, подход нового худрука полностью соответствует концепции Театра на Малой Ордынке, который всегда стремился развивать искусство для современного зрителя.

Фурсин также напомнил, что Бояков является одним из создателей совместно с Союзом театральных деятелей фестиваля «Золотая Маска», Московского Пасхального фестиваля с Валерием Гергиевым и фестиваля «Традиция» с Захаром Прилепиным. Он работал худруком МХАТ имени Горького с 2018 по 2021 годы, создавал театры «Практика», «Политеатр» и Новый театр, а также автором мультимедийного представления «Соборная площадь» в кинопарке «Москино».

По словам Фурсина, при руководстве Евгения Герасимова Театр на Малой Ордынке существенно укрепил авторитет и финансовое положение: внебюджетные доходы выросли более чем в 3,5 раза, число зрителей увеличилось вдвое, а средняя зарплата сотрудников поднялась почти на 50%. За этот период театр выпустил 16 премьер, усилил творческий состав ведущими актерами и режиссерами, а также пополнил труппу новыми молодыми артистами.

