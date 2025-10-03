Ушел из жизни основатель британской рок-группы The Yardbirds Крис Дрея

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Его наследие продолжает оставаться значимым для поклонников жанра по всему миру.

Умер Крис Дрея

Фото: www.globallookpress.com/Roger Williams

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 80-м году жизни умер британский музыкант, гитарист и сооснователь культовой рок-группы The Yardbirds Крис Дрея, сообщает Deadline.

По информации семьи, кончину артиста подтвердила его невестка в социальных сетях. Она не уточнила причину смерти, отметив лишь, что музыкант ушел «после долгих лет проблем со здоровьем».

Крис Дрея родился 11 ноября 1945 года в английском графстве Суррей. В школьные годы он познакомился с Энтони Топхэмом, и они вместе начали играть в музыкальных коллективах. В 1963 году они объединили усилия и создали The Yardbirds, где Дрея исполнял партию ритм-гитары. В группу также вошли барабанщик Джим Маккарти и басист Пол Сэмвелл-Смит.

В составе коллектива в разное время выступали три будущих легенды рока: Эрик Клэптон, Джефф Бек и Джимми Пейдж, ставший позднее участником Led Zeppelin. Группа достигла успеха в США после выхода дебютного альбома For Your Love в 1965 году, а песня с одноименным названием вошла в топ-10 Великобритании и Америки. Позже вышел альбом Having a Rave Up with the Yardbirds, а композиция «Heart Full of Soul» принесла группе новый успех на двух континентах.

The Yardbirds прекратили существование в 1968 году, но наследие коллектива, в том числе вклад Криса Дрея в развитие рок-музыки, продолжает оставаться значимым для поклонников жанра по всему миру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:46
Откажется от престола? Принц Уильям готовит сына Джорджа к роли монарха
14:37
Колоссальная дыра в бюджете: боевики ВСУ рискуют остаться без зарплаты с 1 ноября
14:32
Самолет Ан-2 разбился в Красноярском крае
14:29
С заботой о безопасности: как на заводе «Маяк» перерабатывают ядерные отходы
14:20
«Добро пожаловать»: фигуристы Косторная и Куница впервые стали родителями
14:12
В Индии младенец смог выжить после того, как родители похоронили его заживо

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео