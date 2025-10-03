«Великие умирают рано»: Григорий Лепс про Сергея Есенина

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 47 0

Артист уверен, что если бы не преждевременный уход, то поэт создал бы еще много великих произведений.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Певец Григорий Лепс: Есенин умер слишком рано

Сергей Есенин был великим поэтом, а такие люди уходят из жизни рано. Об этом рассказал народный артист РФ Григорий Лепс корреспонденту 5-tv.ru на театрализованном концерте к 130-летию Сергея Есенина «Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь».

Лепс глубоко уважает творчество поэта и очень сожалеет о том, что он так рано ушел из жизни. Он уверен, что Есенин создал бы еще огромное количество великих произведений.

«Как правило, великие поэты умирают очень рано», — отметил артист.

Одним из самых любимых у Лепса стихотворений поэта является «Не стони, не ахай». По его словам, оно «четко отражает положение вещей».

«В силу некоторых обстоятельств я сейчас его не почитаю», — уточнил Лепс, намекая на наличие нецензурных выражений в произведении.

Лепс также пофантазировал, что было бы, если Есенин был жив сейчас жив. Артист пришел к выводу, что он ни капельки бы не изменился.

«Также гулял бы, также пил, также веселился, писал на злобу дня», — считает певец.

При этом женщины бы все также любили поэта. Как выразился Лепс, Есенин был довольно крепким парнем.

«Крепкий был парень, здорово выпивал, насколько я знаю», — добавил он.

Но, пожалуй, самый главный вопрос, который волнует всех до сих пор: что же на самом случилось с Есениным? Версия у Лепса лишь одна: убийство.

