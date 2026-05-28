«Бог все видит»: Долина пригрозила любителям позлорадствовать над ее проблемами

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 23 0

Артистка принципиально больше не реагирует на хейт в свою сторону.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Долина: любители писать гадости звездам пытаются так заглушить свои проблемы

Народная артистка России Лариса Долина больше не намерена реагировать на хейт в свою сторону. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на пресс-бранче «Золотого Граммофона».

По словам певицы, она полностью игнорирует нападки в социальных сетях, так как не собирается тратить свое здоровье и время на оправдания перед теми, кто злорадствует над ее бедой.

«Я не слышу и не слушаю. Я не хочу тратить свое время и здоровье на ответную реакцию. Никогда этого не будет», — заявила артистка.

Долина уверена, что люди, которые пишут ей гадости, просто пытаются заглушить собственные проблемы, выплескивая негатив на нее.

«Люди, которые оскорбляют, которые унижают, которые хотят тебе смерти, у них самих все плохо. Такое ощущение, что они делятся (своей желчью. — Прим. ред.) и чувствуют себя намного легче, а на самом деле это все не так. Бог все видит», — утверждает певица.

Жесткая травля звезды в социальных сетях началась после скандала с ее квартирой в Хамовниках. В августе 2024 года Долина стала жертвой телефонных мошенников. Под мощным психологическим давлением аферистов певица не просто перевела им огромную сумму денег, но и согласилась на продажу своей недвижимости по цене значительно ниже рыночной. Когда сделка завершилась, а миллионы отправились на счета преступников, в квартиру попыталась заселиться новая владелица — Полина Лурье.

Однако Долина освобождать жилье отказалась, заявив, что ее нагло обманули, и попыталась через суд признать сделку недействительной. Вернуть жилплощадь так и не удалось. Суд встал на сторону покупательницы. В итоге артистке пришлось освободить элитные квадратные метры и съехать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной намерен добиться смягчения наказания. Как утверждает мужчина, он был втянут в схему не по его воле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Скандал с квартирой Долиной
18 мая
Фигурант дела о квартире Ларисы Долиной намерен добиться смягчения наказания
3 мая
Ремонт за 60 миллионов: как живет Полина Лурье в бывшей квартире Ларисы Долиной
15 апр
Долина вышла на красную дорожку с ключом от квартиры на шее
7 апр
«Я всех простила»: Лариса Долина оставила в прошлом историю с квартирой и мошенниками
27 мар
«Не надо ее испепелять»: Шаляпин о скандале с квартирой Долиной
25 мар
«Такого хейта она не заслуживает»: ST высказал свое отношение к скандалу с Долиной
22 мар
Распутину выселяют из дома, Лерчек теряет зрение, Долину назвали королевой: главные новости шоу-бизнеса
20 мар
Ностальгия: Лариса Долина планирует навестить места, где жила раньше
18 мар
Поступают угрозы: Долина установила блокировщик звонков от мошенников
18 мар
Лариса Долина сообщила, что не планирует становиться театральным режиссером
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.90
-0.77 82.72
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:32
Международная федерация хоккея аннулировала недопуск сборных России на турниры
16:30
Разряд ни при чем: синоптик объяснила, почему смартфоны взрываются в грозу
16:27
«Виновные должны ответить»: верховный комиссар ООН о теракте в Старобельске
16:22
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
16:20
«Бог все видит»: Долина пригрозила любителям позлорадствовать над ее проблемами
16:15
За сбыт пищевого фальсификата предложили ввести реальные сроки заключения

Сейчас читают

Застрявших в Турции из-за отмены рейсов Air Anka россиян разместили в отелях
Подаренных Россией Казахстану амурских тигров поместили под карантин
Неучтенный стаж для пенсии: как восстановить потерянные годы работы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео