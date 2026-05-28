«Бог все видит»: Долина пригрозила любителям позлорадствовать над ее проблемами

Долина: любители писать гадости звездам пытаются так заглушить свои проблемы

Народная артистка России Лариса Долина больше не намерена реагировать на хейт в свою сторону. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на пресс-бранче «Золотого Граммофона».

По словам певицы, она полностью игнорирует нападки в социальных сетях, так как не собирается тратить свое здоровье и время на оправдания перед теми, кто злорадствует над ее бедой.

«Я не слышу и не слушаю. Я не хочу тратить свое время и здоровье на ответную реакцию. Никогда этого не будет», — заявила артистка.

Долина уверена, что люди, которые пишут ей гадости, просто пытаются заглушить собственные проблемы, выплескивая негатив на нее.

«Люди, которые оскорбляют, которые унижают, которые хотят тебе смерти, у них самих все плохо. Такое ощущение, что они делятся (своей желчью. — Прим. ред.) и чувствуют себя намного легче, а на самом деле это все не так. Бог все видит», — утверждает певица.

Жесткая травля звезды в социальных сетях началась после скандала с ее квартирой в Хамовниках. В августе 2024 года Долина стала жертвой телефонных мошенников. Под мощным психологическим давлением аферистов певица не просто перевела им огромную сумму денег, но и согласилась на продажу своей недвижимости по цене значительно ниже рыночной. Когда сделка завершилась, а миллионы отправились на счета преступников, в квартиру попыталась заселиться новая владелица — Полина Лурье.

Однако Долина освобождать жилье отказалась, заявив, что ее нагло обманули, и попыталась через суд признать сделку недействительной. Вернуть жилплощадь так и не удалось. Суд встал на сторону покупательницы. В итоге артистке пришлось освободить элитные квадратные метры и съехать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной намерен добиться смягчения наказания. Как утверждает мужчина, он был втянут в схему не по его воле.

