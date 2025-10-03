ПФК «Крылья Советов» подписали пожизненный контракт с 75-летним футболистом

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Он будет выступать под 75-м номером.

Сколько лет самому старшему игроку клуба Крылья Советов

Фото: Telegram/Официальный канал ПФК «Крылья Советов»/fckssamara_official

Валерьян Панфилов, 75-летний полузащитник, вернулся на поле в рядах самарского ПФК «Крылья Советов». Об этом клуб сообщил в своем Telegram-канале. В день своего юбилея футболист заключил пожизненный контракт с клубом, он будет выступать под 75-м номером.

Главный тренер команды Магомед Адиев вручил спортсмену памятную футболку и именной праздничный торт. Валерьян Владимирович пожелал «Крыльям Советов» удачи и хорошей игры в матче с «Рубином», куда он отправится вместе с командой. Полузащитник-юбиляр уже успел провести свою первую тренировку.

Валерьян Панфилов начал футбольную карьеру в основном составе «Крыльев Советов» в возрасте 18 лет, выступив в матче против ташкентского «Пахтакора». За время игры в составе клуба он принял участие в 413 матчах.

Первый гол Панфилов оформил 7 июля 1970 года в Ярославле в игре против клуба «Шинник», и с тех пор забил еще 49 мячей. Спортсмен продолжает активно работать на благо «Крыльев», входит в Совет директоров и возглавляет отдел по работе с ветеранами.

Ранее 5-tv писал, что бывший футболист волгоградского ФК «Ротор» Максим Бондаренко трагически погиб в возрасте 44 лет.

