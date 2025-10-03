В Дагестане задержали пятерых жителей, планировавших теракт против силовиков

Лилия Килячкова
Злоумышленники хотели совершить подрыв отдела полиции в Буйнакском районе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В Дагестане задержали пятерых жителей, которые планировали совершить теракт в отношении правоохранителей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

«Сотрудниками ЦПЭ МВД Дагестана совместно с УФСБ России по республике Дагестан задержаны пятеро жителей республики, которые намеревались совершить террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов», — отмечено в публикации.

Уточняется, что уже возбуждено уголовное дело.

