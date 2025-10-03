Жительница Белгородской области погибла после удара дрона ВСУ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Украинский боеприпас прилетел в частный дом.

Куда попал дрон в Белгороде

Фото: Telegram/Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области/vvgladkov

Жительница города Шебекино погибла в результате прилета дрона ВСУ в частный дом

В городе Шебекино Белгородской области в результате прилета украинского боеприпаса в частный дом погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мирная жительница погибла в результате прилета боеприпаса в частный дом. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — говорится в публикации Гладкова.

После удара в доме обрушилась кровля, некоторые ее части загорелись. Также повреждены окна и хозяйственная постройка. Огонь был ликвидирован бригадой пожарных.

Губернатор добавил, что в результате атаки дронов ВСУ на Шебекино в городе повреждены остекление коммерческого объекта и пяти квартир, а также грузовой и два легковых автомобиля. Еще один FPV-дрон повредил линию электропередачи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских дронов. Всего было атаковано четыре региона России. Больше всего — четыре дрона перехватили в небе над Воронежской областью.

Жительница Белгородской области погибла после удара дрона ВСУ
