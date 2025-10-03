Силы ПВО России за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских дронов над РФ

ВСУ попытались атаковать беспилотниками четыре региона нашей страны.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.
«С 23:00 по московскому времени 2 октября до 07:00 3 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.
Всего было атаковано четыре региона России. Больше всего — четыре дрона перехватили в небе над Воронежской областью. По три беспилотника уничтожили в Белгородской области и Республике Крым. Один аппарат сбили над Курской областью.
Кроме того, девять БПЛА перехватили над акваторией Черного моря.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, за неделю от ударов ВСУ погибли 17 человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 окт
- Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ за полтора часа
- 2 окт
- Захарова: за неделю от ударов ВСУ погибли 17 человек
- 2 окт
- Силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией РФ
- 1 окт
- Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев скончался в больнице после атаки ВСУ
- 1 окт
- Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией РФ
- 30 сент
- Силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами России
- 29 сент
- Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье
- 28 сент
- Российские средства ПВО за час до полуночи уничтожили 17 украинских БПЛА
- 28 сент
- В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
- 27 сент
- За минувшую ночь силы ПВО России уничтожили 55 дронов ВСУ над регионами РФ
Читайте также
58%
Нашли ошибку?