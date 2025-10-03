Силы ПВО России за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских дронов над РФ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

ВСУ попытались атаковать беспилотниками четыре региона нашей страны.

Сколько дронов сбили ВС РФ за ночь

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

«С 23:00 по московскому времени 2 октября до 07:00 3 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Всего было атаковано четыре региона России. Больше всего — четыре дрона перехватили в небе над Воронежской областью. По три беспилотника уничтожили в Белгородской области и Республике Крым. Один аппарат сбили над Курской областью.

Кроме того, девять БПЛА перехватили над акваторией Черного моря.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за неделю от ударов ВСУ погибли 17 человек.

