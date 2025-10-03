Названы первые версии случившегося с пропавшими в Красноярском крае туристами

ТАСС: Пропавшая в Красноярском крае семья туристов могла столкнуться с медведем

По одной из версий следствия, пропавшая семья туристов в Красноярском крае могла заблудиться после встречи с медведем. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по региону.

По одному из основных предположений, в пути туристы столкнулись с медведем, испугались, из-за чего сбились с маршрута и заблудились. Известно, что у потерявшейся семьи Усольцевых с собой не было палатки. Однако остается надежда, что они смогли сделать себе укрытие и ждут помощи спасателей.

«Рассматривается несколько версий. В том числе и такая, что мужчине могло стать плохо, женщина и ребенок не смогли выбраться», — поделились еще одним предположением в СК.

Их телефоны недоступны. Известно, что мужчина, женщина и их пятилетняя дочь двигались по направлению горы Буратинка. Однако, когда они в течение пяти дней не выходили на связь, начались поиски.

Уже найден автомобиль пропавшей семьи, а также следы кострища. Также место их предполагаемого нахождения исследовали с квадракоптером, который и показал, что поблизости есть пара медведей.

