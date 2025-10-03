Названы первые версии случившегося с пропавшими в Красноярском крае туристами

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 56 0

Исчезнувшая семья не выходит на связь больше пяти дней.

Что случилось с туристами в Красноярске

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ТАСС: Пропавшая в Красноярском крае семья туристов могла столкнуться с медведем

По одной из версий следствия, пропавшая семья туристов в Красноярском крае могла заблудиться после встречи с медведем. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по региону.

По одному из основных предположений, в пути туристы столкнулись с медведем, испугались, из-за чего сбились с маршрута и заблудились. Известно, что у потерявшейся семьи Усольцевых с собой не было палатки. Однако остается надежда, что они смогли сделать себе укрытие и ждут помощи спасателей.

«Рассматривается несколько версий. В том числе и такая, что мужчине могло стать плохо, женщина и ребенок не смогли выбраться», — поделились еще одним предположением в СК.

Их телефоны недоступны. Известно, что мужчина, женщина и их пятилетняя дочь двигались по направлению горы Буратинка. Однако, когда они в течение пяти дней не выходили на связь, начались поиски.

Уже найден автомобиль пропавшей семьи, а также следы кострища. Также место их предполагаемого нахождения исследовали с квадракоптером, который и показал, что поблизости есть пара медведей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ищут пропавшую в сибирской тайге семью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Неприхотливы и любят одиночество: лучшие породы собак для трудоголиков
20:54
«Достойно и по-мужски»: Серябкина о снятии SHAMAN с конкурса «Интервидение-2025»
20:46
Эрдоган и Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в секторе Газа
20:46
Автомобиль размера плюс: в соцсетях завирусилась очень вместительная Lada Largus
20:32
Язык самовыражения: психолог объяснила, как выбор украшений влияет на характер
20:26
Власти Литвы призвали граждан начать строительство бомбоубежищ

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео