Виктор Орбан: Евросоюз уже потратил на Украину €180 млрд

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Венгерский лидер заявил, что они больше не могут спонсировать войну.

Виктор Орбан: Евросоюз уже потратил на Украину €180 млрд

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз уже потратил на поддержку Украины около 180 миллиардов долларов евро. Об этом политик сообщил в эфире радио Kossuth.

По его мнению, ЕС следует прекратить помогать Киеву в противостоянии с Россией. В ходе своего выступления Виктор Орбан подчеркнул, что Европа находится не в лучшем положении: она испытывает экономические трудности. Тем не менее европейские страны продолжают поддерживать киевский режим.

«Нам нужна каждая копейка, мы потратили уже €175-180 млрд, и каждый год нам придется тратить еще €40-50-60 млрд снова и снова», — сказал венгерский лидер.

Виктор Орбан подчеркнул, что непоколебимая вера западных союзников главы киевского режима Владимира Зеленского в возможность одержать победу в военном противостоянии с Россией — величайшая ошибка. Орбан также считает, что экономическое превосходство ЕС над РФ — тоже всего лишь мираж. Когда, как уточнил политик, все иллюзии рухнут, то последуют серьезные последствия.

В конце своей речи Виктор Орбан подчеркнул, что они больше не могут финансировать войну на Украине. До этого венгерский лидер раскритиковал ЕС и назвал его военным проектом, который направлен против России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орбан намерен собирать в Венгрии подписи против военных планов ЕС.

