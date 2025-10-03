Летний городской декор обрел вторую жизнь в библиотеках и детских садах Москвы

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 21 0

Реализовать задумку помогли активисты города.

Куда убирают цветы с улиц Москвы с наступлением осени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ходе проведения акции «Цветы в Москве» в социальные организации каждого административного округа столицы передали в общей сложности более 25 тысяч растений, украшавших летом город в рамках фестиваля «Сады и цветы». Об этом сообщили на портале мэра Москвы.

«Акция направлена на то, чтобы продлить жизнь летних растений. Благодаря ей более 25 тысяч цветов украсили культурные центры, детские сады, управы, библиотеки, помещения советов ветеранов и многие другие», — рассказал руководитель столичного Департамента территориальных органов исполнительной власти Дмитрий Преснов.

Также Преснов отметил, что реализовать акцию помогли активисты города: общественные советники, молодые парламентарии и волонтеры.

Фестиваль «Сады и цветы» — крупнейший проект, объединяющий ландшафтный дизайн, экологическое просвещение и науку. Каждое лето фестиваль декорирует Москву цветами, а осенью растения передают в общественные пространства, ботанические сады, а также их отправляют на озеленение разных районов города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 2,5 тысяч учеников столичных школ искусств посетили летние мероприятия в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:04
Рэпер P. Diddy получил более четырех лет тюрьмы
0:03
Тайга молчит: в Красноярском крае продолжаются поиски пропавшей семьи
23:57
Летний городской декор обрел вторую жизнь в библиотеках и детских садах Москвы
23:41
Норвежские солдаты заблудились на границе с Россией
23:27
Смертельный Porsche: автомобиль улетел в Фонтанку в Петербурге
23:18
Путин: российская армия — самая боеспособная в мире

Сейчас читают

Пропавшую женщину нашли обнаженной в канаве спустя два дня после аварии
Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео