Более 2,5 тысячи учеников столичных школ искусств посетили летние мероприятия в Москве

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 26 0

Московская система детского творческого образования — одна из самых масштабных в мире.

Какие мероприятия посетили ученики московских школ искусств

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Более 2,5 тысяч учеников школ искусств посетили летние мероприятия в Москве

Более двух с половиной тысяч учащихся столичных школ искусств приняли участие в культурных мероприятиях в Москве в течение лета. Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.

«Ребята приняли участие в масштабном проекте Сергея Собянина „Лето в Москве“, фестивале „Театральный бульвар“, а также в ряде крупных творческих конкурсов. Их выступления были тепло встречены зрителями, что подтверждает высокий уровень качества столичного творческого образования и востребованность наших выпускников и учащихся», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Также воспитанники столичных школ искусств принимали участие в праздновании Дня защиты детей, фестивале «Спасская башня», показывали музыкальные способности на II Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова и в культурно-образовательном проекте России и Белоруссии «Поезд памяти».

Московская система детского творческого образования является одной из самых масштабных в мире. В столичных школах искусств свои таланты развивают около 100 тысяч учащихся.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в Москве отметили День города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:30
«Выразили разочарование»: в Европе устали от изменчивого отношения Трампа к РФ
1:18
«Здесь никого не обмануть»: Билан рассказал о значении музыкальных конкурсов
1:07
В Нидерландах протесты правых активистов переросли в стычки с полицией
1:02
«Вне политики»: Рудковская об участии России в международных музыкальных конкурсах
1:01
Умер кинооператор Юрий Шайгарданов
0:25
Вьетнам победил в конкурсе «Интервидение-2025»

Сейчас читают

«Чтобы отметить победу»: SHAMAN подарил книгу с сюрпризом конкурсантам «Интервидения-2025»
Особый термин: Матвиенко рассказал про отличие «Интервидения» от «Евровидения»
«Интервидение-2025»: кто и какими композициями выступит в Москве 20 сентября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025