Пропавшую женщину нашли обнаженной в канаве спустя два дня после аварии

Дарья Орлова
Жительница Флориды исчезла после того, как попала в ДТП.

Женщина попала в аварию и исчезла

Фото: 5-tv.ru

В США женщина бесследно исчезла после того, как попала в аварию. Спустя два дня ее нашли обнаженной в канаве. Об этом сообщает People.

«Женщина подтвердила, что разбила свой автомобиль, сняла одежду и ушла в лес с намерением остаться там на несколько дней», — рассказали представители офиса местного шерифа.

По их словам, когда женщина пришла в себя, ее единственной жалобой стало раздражение от укусов огненных муравьев.

Автомобиль Acura MDX 2018 года выпуска был найден днем 30 сентября недалеко от пересечения Индрио-роуд и Джонстон-роуд. Власти предполагали, что женщина могла скрыться на электровелосипеде, который был закреплен на задней части машины, однако Фишер позже опровергла эту версию.

По словам полиции, утром 2 октября в службу 911 поступило несколько звонков об «обнаженной женщине, лежащей в канаве». Прибывшие на место экипажи подтвердили, что речь идет о пропавшей жительнице Джэксонвилля.

Фишер доставили в региональный медицинский центр Лонгвуд для обследования. Сейчас полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего, в том числе планы женщины остановиться в арендуемом жилье.

