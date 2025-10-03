Офисные страсти: мужчина привез микроволновку на работу и запер ее от коллег

Мужчина в США привез микроволновку на работу и запер ее от коллег

В США мужчина принес на работу собственную микроволновую печь и установил на нее замок после того, как вся корпоративная техника в комнате отдыха одновременно сломалась. Об этом сообщает People.

Он объяснил свой поступок тем, что общая микроволновка постоянно становилась причиной ссор. Когда она сломалась, администрация компании отказалась предоставлять замену. Тогда мужчина перешел к активным действиям. Предоставить доступ к технике коллегам он был согласен только в случае, если они скинутся на нее. Однако никто не захотел платить за возможность греть еду. Тогда мужчина повесил на микроволновку замок. В коллективе его подход никто не оценил.

