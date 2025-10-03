Офисные страсти: мужчина привез микроволновку на работу и запер ее от коллег

Дарья Орлова
Попытка избавиться от конфликтов из-за общей техники обернулась катастрофой.

Как перестать ссориться с коллегами из-за общей техники

Фото: www.globallookpress.com

Мужчина в США привез микроволновку на работу и запер ее от коллег

В США мужчина принес на работу собственную микроволновую печь и установил на нее замок после того, как вся корпоративная техника в комнате отдыха одновременно сломалась. Об этом сообщает People.

Он объяснил свой поступок тем, что общая микроволновка постоянно становилась причиной ссор. Когда она сломалась, администрация компании отказалась предоставлять замену. Тогда мужчина перешел к активным действиям. Предоставить доступ к технике коллегам он был согласен только в случае, если они скинутся на нее. Однако никто не захотел платить за возможность греть еду. Тогда мужчина повесил на микроволновку замок. В коллективе его подход никто не оценил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как защитить себя от токсичных людей. Один из наиболее действенных подходов — «метод железобетонных границ». Собственные границы стоит беречь так же тщательно, как драгоценность. Люди с токсичным поведением нередко вторгаются в чужое пространство: сыплют ненужными советами, настаивают на моментальном внимании к их трудностям.

В подобных ситуациях главное — уметь произнести простое и твердое «нет», не сопровождая его оправданиями или длинными объяснениями.

