Путин указал на верность Родине со стороны офицеров ВС РФ

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Военные в ходе СВО проявили отвагу, отстаивая суверенитет страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Офицеры Армии России (ВС РФ) с достоинством выдержали экзамен на верность Родине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с наставниками и учителями участников СВО.

«Офицеры Армии России достойно выдержали главный экзамен на верность Отчизне», — отметил он.

Российский лидер добавил, что военные РФ во время специальной военной операции (СВО) проявили мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы и суверенитет страны. К тому же глава государства отметил, что Россия никогда не забудет, что основы характера героев СВО заложили их семьи.

«Мы, безусловно, никогда не должны забывать и не забудем, что самые основы характера, мировоззрения наших героев были заложены им в семьях. Их родителями», — заключил Путин.

До этого, 1 октября, министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшую государственную награду страны — медаль «Золотая Звезда» за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, супруге и дочерям Героя России, командира парашютно-десантного взвода гвардейского десантно-штурмового соединения младшего лейтенанта Константина Чиркова. Во время отражения попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России в Курской области офицер выполнял боевую задачу, захватывая вражеский опорный пункт.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что российская армия является самой боеспособной.

