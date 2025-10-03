Белые вещи и кроссовки: главные ошибки в образе на собеседовании

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 22 0

Внешний вид влияет на решение работодателя.

Главные ошибки в образе на собеседование

Фото: www.globallookpress.com/David Oxberry

На решение работодателя при трудоустройстве на работу может повлиять образ, в котором вы пришли на собеседование. О главных ошибках при выборе одежды изданию The Sun рассказали психолог Джордж Сиком и специалист по дресс-коду Джулиан Нельсон.

По словам экспертов, белые, цветные, а также вещи со сложными принтами могут вызвать неблагоприятное впечатление на работодателя.

«Белая одежда ассоциируется с формой медиков, а также на светлых тканях видно различные пятна. Вещи со сложными узорами и яркими принтами также не рекомендуются за счет своей пестроты. На обувь тоже стоит обратить внимание и отказаться от кроссовок при походе на собеседование», — отметил Нельсон.

Также специалисты дополнили, что аксессуары играют немаловажную роль в образе и указывают на ваш интерес в трудоустройстве.

«Не стоит надевать на собеседование длинные серьги, массивные кольца и умные часы, а также приходить с набитой вещами и грязной сумкой», — дополнил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как перестать бояться выйти на работу после долгой паузы.

