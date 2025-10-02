Вы не востребованы: как перестать бояться выйти на работу после долгой паузы

Психолог Комарова: после паузы в работе обновите резюме и ходите на собеседования

Чтобы быстрее справиться со стрессом после долгого перерыва работе, стоит попробовать откликаться на неинтересные вакансии и ходить на собеседования. Такой совет дала психолог Светлана Комарова в беседе с 5-tv.ru.

Если у вас была длительная пауза в карьере по причине ухода в декрет, длительной болезни или же ухода за родственником, то вы, наверняка, испытываете огромную тревогу перед выходом на работу. Специалист уверяет, что бояться — нормально. В жизни может быть множество ситуаций, когда мы вынуждены сделать паузу.

«Вы обязательно будете бояться, вы обязательно будете нервничать. У вас обязательно будет ощущение, что вы потеряли свои навыки, что вы недостаточно востребованы сейчас на рынке труда, что у вас был большой перерыв в работе. Это как будто бы некая такая печать, которая приведет вас к тому, что вы будете не очень нужны работодателю. На самом деле все это совершенно не так», — говорит Комарова.

Конечно, за время отсутствия на работу можно растерять какие-то навыки, но, когда вы вновь выйдете на работу — вы их восстановите. Прежде всего, психолог советует сначала справиться с беспокойством, потом уже справиться со своим резюме и понять, кто сейчас востребован на рынке труда, а кто не востребован.

В данном вопросе будет неплохо обратиться к специалистам в области рекрутинга или карьерным консультантам, отмечает Комарова. Такие люди помогут вам составить резюме так, чтобы его отобрала поисковая система.

«В крупных компаниях настроены чат-боты, которые первыми встречают ваше резюме, когда оно попадает в компанию. Чат-боты настроены определенным образом на определенные слова. И хорошо было бы, чтобы с вашим резюме поработал человек, у которого есть понимание того, как настраиваются чат-боты, где и как рекрутеры ищут резюме», — отмечает эксперт.

Кроме того, нужен человек, который сможет провести с вами тестовое собеседование. Он расскажет вам, что вы делаете правильно, а что вы делаете неправильно. Когда вы узнаете свои сильные и слабые стороны, то уже будете готовы к тому, как могут развиваться события на основном собеседовании, на которое вы попадете.

Третья рекомендация — выберите несколько компаний, в которые вы бы точно не хотели устраиваться на должности, которые вам совершенно точно неинтересны и которые вы переросли. Это нужно для того, чтобы снизить уровень стресса и не чувствовать себя неуверенно. Когда вы выходите на новое место работы, то первое, что вы делаете –выясняете, какие здесь правила игры.

«Вы идете к руководителю, спрашиваете, какие у него есть ожидания от вас на испытательный срок. Чем точнее вы определите эти ожидания, тем легче будет вам. Спрашивайте, какой результат вы должны выдать через месяц, через два, через три, по каким критериям будет оценен этот результат, что будет свидетельствовать о том, что вы нужны этой компании, а что будет свидетельствовать о том, что вы не очень нужны этой компании», — объясняет Комарова.

Потом нужно поставить карьерную планку на несколько лет вперед — то, чего вы хотите достичь. Но не ставьте ближайшую должность как ориентир.

«Ставьте через должность, через ступенечку, потому что будет понятно, куда вы целитесь, и от этого будет зависеть, какую промежуточную должность по карьерным ступенькам вы будете выбирать», — добавляет эксперт.

