Власти Литвы призвали граждан начать строительство бомбоубежищ

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 19 0

В настоящее время в стране их 6453 штуки.

Почему литовцев призвали строить бомбоубежища

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство Литвы призвало своих граждан начать подготавливать бомбоубежища на случай вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Литва призвала своих граждан начать подготовку бомбоубежищ, так как растут опасения, что прибалтийское государство может быть втянуто в конфликт с Россией», — уточнили в материале.

Также уточняется, что в столице Литвы Вильнюсе подвальные помещения многих зданий превращены в бомбоубежища. В настоящее время в стране их 6453 штуки. Они смогут вместить чуть больше половины населения страны — 54%, около полутора миллиона человек. Однако, по мнению критиков большая часть убежищ устарела или мала в размерах.

На этот шаг правительство Литву подтолкнуло выступление Президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» 2 октября в городе-курорте Сочи.

Политик заявил, что ответные действия России будут незамедлительными в случае, если Европа решит напасть на государство.

Ранее 5-tv.ru сообщает о том, что США сократят военную помощь странам Прибалтики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейским союзникам США стоит меньше зависеть от Вашингтона в области обороны. Администрация Вашингтона во главе с президентом намерена сосредоточить внимание на других задачах, включая обеспечение собственной безопасности США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Неприхотливы и любят одиночество: лучшие породы собак для трудоголиков
20:54
«Достойно и по-мужски»: Серябкина о снятии SHAMAN с конкурса «Интервидение-2025»
20:46
Эрдоган и Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в секторе Газа
20:46
Автомобиль размера плюс: в соцсетях завирусилась очень вместительная Lada Largus
20:32
Язык самовыражения: психолог объяснила, как выбор украшений влияет на характер
20:26
Власти Литвы призвали граждан начать строительство бомбоубежищ

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео