Власти Литвы призвали граждан начать строительство бомбоубежищ

Правительство Литвы призвало своих граждан начать подготавливать бомбоубежища на случай вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Литва призвала своих граждан начать подготовку бомбоубежищ, так как растут опасения, что прибалтийское государство может быть втянуто в конфликт с Россией», — уточнили в материале.

Также уточняется, что в столице Литвы Вильнюсе подвальные помещения многих зданий превращены в бомбоубежища. В настоящее время в стране их 6453 штуки. Они смогут вместить чуть больше половины населения страны — 54%, около полутора миллиона человек. Однако, по мнению критиков большая часть убежищ устарела или мала в размерах.

На этот шаг правительство Литву подтолкнуло выступление Президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» 2 октября в городе-курорте Сочи.

Политик заявил, что ответные действия России будут незамедлительными в случае, если Европа решит напасть на государство.

Ранее 5-tv.ru сообщает о том, что США сократят военную помощь странам Прибалтики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейским союзникам США стоит меньше зависеть от Вашингтона в области обороны. Администрация Вашингтона во главе с президентом намерена сосредоточить внимание на других задачах, включая обеспечение собственной безопасности США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.