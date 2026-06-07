Ребенок пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область
Также повреждения получил автомобиль, в нескольких частных домах разбиты окна, пострадали фасады и заборы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног. Ее экстренно доставили в детскую областную клиническую больницу.
Как отметили в региональном оперштабе, также пострадал автомобиль, в двух частных домах разбиты окна, повреждены фасады и заборы.
Как ранее писал 5-tv.ru, в Хостинском районе Сочи в результате падения обломков беспилотников ВСУ на проезжую часть взрывной волной выбило стекла маршрутного автобуса. В автобусе находились 15 человек, пострадавших нет.
Днем ранее, 6 июня, два человека получили легкие осколочные ранения в результате атаки украинских дронов на Севастополь. В ходе отражения удара российские силы ПВО поразили восемь воздушных целей над акваторией и территорией Севастополя.
В тот же день женщина и двое малолетних детей получили ранения в результате атаки FPV-дронов ВСУ на село Чубковичи в Брянской области.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 7 июн
- В результате падения обломков БПЛА в Сочи поврежден маршрутный автобус
- 6 июн
- Два человека ранены в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь
- 6 июн
- В Брянской области женщина и двое детей пострадали от атаки дронов ВСУ
- 6 июн
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 376 украинских беспилотников
- 6 июн
- Силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников над Ленобластью
- 5 июн
- Путин: Россия остается привлекательной для инвесторов вопреки атакам ВСУ
- 5 июн
- «Целенаправленно»: Пасечник об атаках ВСУ на объекты жизнеобеспечения в ЛНР
- 5 июн
- «Акт бесчеловечности»: Пасечник об опасении повторения трагедии с колледжем в Старобельске
- 5 июн
- Силы ПВО России за ночь сбили 123 украинских дрона
- 3 июн
- Повышают ставки: Рябков о причастности спонсоров Киева к попыткам атаковать Петербург
Читайте также
64%
Нашли ошибку?