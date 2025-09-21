Reuters: США сократят военную помощь странам Прибалтики

Reuters: США сократят военную помощь Латвии, Литве и Эстонии

Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении военной помощи странам Прибалтики и всем государствам-членам НАТО, которые граничат с РФ. Об этом сообщает агентство Reuters.

Планы Трампа озвучил заместитель помощника главы американского военного ведомства Дэвид Бейкер, занимающийся вопросами Европы и НАТО. Он также подчеркнул, что европейским союзникам США стоит меньше зависеть от Вашингтона в области обороны. Администрация Вашингтона во главе с президентом намерена сосредоточить внимание на других задачах, включая обеспечение собственной безопасности США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп откровенно заявил, что правительство страны получает прибыль от поставок оружия на Украину. Глава Белого дома попытался оправдаться, сообщив, что лично он не желает такой прибыли, но сделать ничего с этим не может, поскольку НАТО покупает у США все вооружение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.