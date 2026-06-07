«Роскосмос» показал движение астероида 2208 Пушкин

Государственная корпорация «Роскосмос» 6 июня опубликовала видео пролета астероида 2208 Пушкин по случаю дня рождения писателя и поэта Александра Пушкина.

«В день рождения великого поэта показываем движение астероида 2208 Пушкин», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Полет астероида заснял наблюдатель Сергей Назаров в Крымской астрофизической обсерватории.

Диаметр космического тела составляет более 38 километров, он совершает оборот вокруг Солнца за 5,76 земных года.

Как ранее писал 5-tv.ru, 31 мая в небе над американским штатом Массачусетс взорвался крупный метеор. По данным НАСА, мощность взрыва составила 300 тонн в тротиловом эквиваленте.

Небесное тело диаметром около 0,9 метра вошло в атмосферу на скорости 120,7 тысяч километров в час и разрушилось на высоте 64 километров. Вспышка и мощный грохот, который ощутили жители Новой Англии, произошли без дальнейшей сейсмической активности.

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