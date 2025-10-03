В Белом доме не исключили прекращение шатдауна в США 3 октября

Представители Белого дома допускают, что Конгресс США примет резолюцию о сохранении финансирования правительства, что прекратит шатдаун в стране. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«В сенате состоится очередное голосование. Возможно, если демократы примут правильное решение, эта приостановка работы правительства прекратится», — уточнила Ливитт.

Пресс-секретарь добавила, что Демократическая партия обладает правом проголосовать за возобновление работы правительства. Также она отметила, что продолжение шатдауна влияет на экономику страны, и США рискуют терять 15 миллиардов долларов в неделю.

Правительство США приостановило свою работу 1 октября. Около 750 тысяч американских государственных служащих остались без занятости, однако некоторые продолжили выполнять свои задачи без получения заработной платы. Президент США Дональд Трамп заявил, что такое решение пойдет на благо стране: сократит бюрократию и расходы, а также и повысит эффективность федеральных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сенате США предложили передать замороженные активы РФ Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.