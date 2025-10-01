В сенате США предложили передать замороженные активы РФ Украине

Резолюция, внесенная в сенат США, предлагает каждый месяц передавать минимум десять миллиардов долларов с изъятых замороженных российских активов Украине. На сайте американского конгресса опубликован соответствующий документ.

«Резолюция 421 сената, призывающая исполнительную власть и лидеров G7 и Европейский союз наложить арест на суверенные активы Российской Федерации под юрисдикцией членов G7 и выплачивать такие активы Украине траншами на сумму не менее $10 млрд ежемесячно, пока не будут израсходованы», — гласит документ.

Кроме того, резолюция призывает к поддержке данной инициативы со стороны «Большой семерки» и Евросоюза. Инициатором документа был сенатор от партии республиканцев Джон Кеннеди, а его соавторами — республиканец Линдси Грэм*, а также демократы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад не сможет присвоить себе замороженные российские активы, так как это нарушает международное право. Также французский лидер отметил, что их изъятие подорвет доверие к европейской экономике и финансовым институтам.

*внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ