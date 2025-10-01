В сенате США предложили передать замороженные активы РФ Украине

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 36 0

Минимальный размер ежемесячных траншей предполагается на уровне $10 млрд.

В США хотят передавать активы РФ Киеву

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Резолюция, внесенная в сенат США, предлагает каждый месяц передавать минимум десять миллиардов долларов с изъятых замороженных российских активов Украине. На сайте американского конгресса опубликован соответствующий документ.

«Резолюция 421 сената, призывающая исполнительную власть и лидеров G7 и Европейский союз наложить арест на суверенные активы Российской Федерации под юрисдикцией членов G7 и выплачивать такие активы Украине траншами на сумму не менее $10 млрд ежемесячно, пока не будут израсходованы», — гласит документ.

Кроме того, резолюция призывает к поддержке данной инициативы со стороны «Большой семерки» и Евросоюза. Инициатором документа был сенатор от партии республиканцев Джон Кеннеди, а его соавторами — республиканец Линдси Грэм*, а также демократы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад не сможет присвоить себе замороженные российские активы, так как это нарушает международное право. Также французский лидер отметил, что их изъятие подорвет доверие к европейской экономике и финансовым институтам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
В Калифорнии полиция не смогла оштрафовать беспилотное такси за нарушение ПДД
9:48
Пьяный мужчина упал на женщину и случайно убил ее в Челябинской области
9:41
Путин поздравил военных и ветеранов с Днем сухопутных войск
9:37
Контрабанду челюстей тигра и лап медведей пресекли в Приморье
9:33
Наследная принцесса Нидерландов поступила на службу в ВС королевства
9:27
Путин: отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне

Сейчас читают

Морская провокация: в НАТО пошли на эскалацию в отношениях с Россией
Не сбиваться с курса! Захарова ответила на слова Келлога об ударах ВСУ вглубь России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео