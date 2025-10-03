ХАМАС согласился с предложением Трампа и готов освободить всех заложников

Даниил Ципелев
Движение готово пойти на такие меры, если Израиль выведет свои войска из сектора Газа.

ХАМАС готов освободить всех заложников

Фото: www.globallookpress.com/Carsten Koall

ХАМАС согласился с предложением президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Движение сообщило, что готово освободить всех заложников. Об этом сообщает Al-Jazeera, ссылаясь на заявление ХАМАС.

«В этом контексте движение подтверждает свою готовность немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения», - отмечается в публикации.

Уточняется, что ХАМАС готов пойти на такие решительные действия, если Израиль выведет свои войска с территории анклава.

Кроме того в заявлении движение сообщило, что готово передать управление сектором Газа палестинским технократам «на основе палестинского национального консенсуса и арабской и исламской поддержки».

В то же время уточняется, что будущее анклава будет “решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры”. Подчеркивается, что ХАМАС будет принимать участие в этой работе и “вносить ответственный вклад”.

Ранее Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС, если движение не согласится с его предложением, которое включает немедленное прекращение огня, обмен всех заложников, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, поэтапный вывод израильских войск из сектора Газа, разоружение ХАМАС и создание переходного правительства во главе с международной организацией. Президент заявил, что в анклаве начнется “настоящий ад”, если движение не примет его предложение до воскресенья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ЦАХАЛ взяла под контроль коридор Нецарим и разделила Газу на две части.

