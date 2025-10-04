В результате ДТП в Москве с участием грузовика и легковушки погибли три человека

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 35 0

Сообщается еще о трех пострадавших.

Фото, видео: 5-tv.ru

В результате ДТП на Дмитровском шоссе в Москве погибли три человека и еще трое пострадали. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Известно, что крупный грузовой автомобиль столкнулся в лоб с легковушкой. На кадрах видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

Уточняется, что авария случилась на северо-востоке столицы. По сообщениям источника, в обломках остаются заблокированными четыре человека.

На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС, МВД и скорой помощи.

Вечером 3 октября стало известно о ДТП с участием легковушки и грузопассажирского автомобиля во Владимирской области. В результате аварии одна из машин загорелась. Правоохранители сообщили о четырех погибших. Кроме того, еще три человека пострадали. Уточняется, что происшествие случилось на 399-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что три человека погибли и три пострадали в ДТП с грузовиком на трассе Краснодар — Ейск.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

