Три человека погибли и три пострадали в ДТП с грузовиком на трассе Краснодар — Ейск

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 32 0

Среди погибших — водитель легковушки и двое его пассажиров.

Фото, видео: Telegram/23 МВД/mvd_23; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Краснодарском крае три человека погибли и еще три пострадали при столкновении легкового авто с грузовиком. Об этом в Telegram-канале сообщила региональная пресс-служба ГУ МВД России.

Согласно данным ведомства, ДТП произошло в понедельник, 29 сентября, примерно в 18:10 в Староминском районе на автодороге Краснодар — Ейск. Водитель иномарки неожиданно выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем марки MAN.

В результате аварии три человека скончались на месте происшествия: сам водитель легковушки и двое его пассажиров. Еще трое пассажиров пострадали, среди них двое несовершеннолетних — мальчики десяти и двенадцати лет.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции ведут расследование обстоятельств происшествия. На месте аварии продолжает работу следственная оперативная группа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве самокатчик сбил беременную женщину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.87
-0.74 97.14
-0.54
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

2:40
Вокзалы, аэропорты и общественный транспорт: насколько поездки доступны для инвалидов
2:26
Три человека погибли и три пострадали в ДТП с грузовиком на трассе Краснодар — Ейск
2:04
На 70-м году жизни умер писатель Александр Бушков
1:30
«Сделать, что придется»: Трамп поддержит Израиль в случае отказа ХАМАС от сделки
1:17
Путин обратился к россиянам в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ
0:49
На Кубани осудили газовиков после гибели семьи из пяти человек

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
Эмоциональный инцест? Почему мама не должна быть лучшей подругой ребенку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год