Не просто звуки: ученые выяснили, откуда берутся «голоса в голове» у больных шизофренией

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Китайские нейрофизиологи провели исследование, в котором приняли участие пациенты с психическими расстройствами.

Китайские ученые объяснили откуда «голоса в голове»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

ИА ЕЛЬ: у пациентов с шизофренией наблюдаются нарушения в работе нейронных цепей

Китайский ученые обнаружили нарушения в работе нейронных цепей у пациентов с шизофренией, что приводит к появлению «голосов в голове». Об этом говорится в статье ИА ЕЛЬ.

Нейрофизиологи из Поднебесной с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) провели исследование. В нем участвовали 40 человек. Половина из них страдала слуховыми галлюцинациями.

В рамках эксперимента врачи предлагали пациентам с шизофренией почитать книгу. В это время ученые внимательно следили за реакциями, которые возникают у тех в мозге. Таким образом, специалисты пришли к выводу, что механизм подавления собственного голоса у пациентов нарушен. Именно это, как утверждают нейрофизиологи, приводит к появлению «голосов в голове».

Галлюцинации, мешающие людям отделить собственные мысли от внешних звуков, часто сопровождают разного рода психические расстройства. Не секрет, что по мере развития болезни шизофреникам все труднее различать свои мысли и посторонние звуки.

Также в статье говорится, что открытие китайских врачей может объяснить природу галлюцинаций, выявив различия в нейронных цепочках.

Ранее, писал 5-tv.ru, кардиолог предупредил о скрытых признаках надвигающейся остановки сердца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

