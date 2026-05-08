Повседневный продукт: как сохранить силу мышц в пожилом возрасте

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Японские ученые назвали вещество, способное предотвратить старческую немощь.

Как сохранить силу мышц в пожилом возрасте способы диета

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чесночный экстракт поможет сохранить силу мышц в пожилом возрасте

Соединение, присутствующее в экстракте выдержанного чеснока, способствует поддержанию мышечного тонуса и замедляет развитие возрастной слабости. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в журнале Cell Metabolism.

В центре внимания специалистов оказалось вещество S1PC, которое образуется в чесноке после долгого процесса созревания. В ходе опытов выяснилось, что этот компонент стимулирует обменные процессы в клетках и провоцирует синтез специфического фермента eNAMPT в жировых тканях.

Данный фермент через кровоток передает сигнал в гипоталамус — отдел головного мозга, который контролирует метаболизм и состояние мускулатуры. В результате тестов на пожилых грызунах, которые регулярно получали S1PC, было зафиксировано укрепление мышц, исчезновение признаков физической хрупкости и стабилизация температуры тела.

Подобный эффект наблюдался и у людей: после употребления данного соединения содержание eNAMPT в крови росло, причем наиболее заметно это проявлялось у испытуемых с нормальным объемом жировой прослойки.

Исследователи полагают, что полученные результаты позволят создать новые доступные методы борьбы с физическим упадком у пенсионеров. Однако авторы работы предупреждают, что пока выводы основываются преимущественно на лабораторных экспериментах.

Для окончательного подтверждения терапевтического действия чесночного экстракта на организм человека и оценки безопасности его длительного применения потребуются дополнительные клинические изыскания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Суд арестовал подозреваемого в убийстве чемпиона России по многоборью Исаева
18:50
Повседневный продукт: как сохранить силу мышц в пожилом возрасте
18:45
Хантавирус распространяется по всему миру: миру грозит новая эпидемия?
18:40
Тройное спасение: подросток упал с 18-метровой высоты в огонь после удара током
18:33
Акция «Живая цепь» прошла на Северном речном вокзале в Москве
18:29
В Германии неизвестные захватили заложников в отделении банка

Сейчас читают

Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
Особая техника: назван эффективный и легкий способ укрепить мышцы
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео