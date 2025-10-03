Кардиолог предупредил о скрытых признаках надвигающейся остановки сердца

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Даже кровоточивость десен может быть сигналом серьезных проблем.

Какие признаки указывают на скорую остановку сердца

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

Одышка при выполнении простых дел, постоянная усталость, боль или дискомфорт в верхней части живота, кровоточивость десен и ощущение «холодных пальцев» — все это может указывать на риск внезапной остановки сердца. Об этом рассказал профессор-кардиолог Имперского колледжа Лондона Аль-Лами в беседе с Daily Mail.

«Регулярные проверки артериального давления, уровня холестерина и сахара имеют жизненно важное значение», — подчеркнул специалист.

По его словам, организм всегда «дает подсказки», однако люди часто не связывают их с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По мнению врача, основным ранним признаком является одышка, возникающая при выполнении повседневных дел и сопровождающаяся чувством усталости и истощения. Такие проявления то исчезают, то возвращаются вновь. Насторожиться следует и при появлении боли или дискомфорта в верхней части живота, особенно у женщин.

Аль-Лами отметил, что даже состояние полости рта может указывать на опасность: бактерии из десен проникают в кровоток и вызывают воспаление, а кровоточивость служит тревожным сигналом.

К дополнительным признакам, требующим внимания, врач отнес покалывание и бледность конечностей, а также ощущение холодных пальцев.

