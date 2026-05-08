Тихая походка и слабые руки: врачи нашли скрытые признаки инсульта

Врачи назвали медленный темп ходьбы признаком высокого риска инсульта

Медленный темп ходьбы, недостаточная сила хвата и общая мышечная слабость напрямую связаны с повышенной вероятностью возникновения инсульта. Об этом сообщило издание Stroke.

В ходе масштабного научного проекта специалисты проанализировали медицинские показатели более чем 480 тысяч взрослых добровольцев, чьи данные хранятся в британском биобанке.

Важным условием отбора участников стало отсутствие инсультов в их анамнезе на момент начала медицинского наблюдения. Исследование продолжалось на протяжении почти 14 лет, и за этот период врачи зафиксировали более 11,8 тысячи случаев острого нарушения мозгового кровообращения среди подопытной группы.

Итоговые результаты подтвердили гипотезу о том, что возрастная потеря мышечной массы является серьезным фактором риска.

Эксперты установили, что наиболее выраженная угроза наблюдается у людей, предпочитающих неспешный шаг. Группа участников с медленной скоростью ходьбы сталкивалась с инсультом на 64% чаще по сравнению с теми, кто двигается быстро.

Кроме того, слабая сила сжатия кисти повышает риск развития недуга на 7%. Общая мышечная недостаточность также оказалась критическим маркером: она увеличивает вероятность возникновения всех типов сосудистых катастроф мозга примерно на 30%.

По мнению авторов научной работы, ухудшение физических кондиций может свидетельствовать о скрытых процессах в организме, таких как хроническое воспаление или глубокие нарушения обмена веществ. Ученые надеются, что такие простые тесты, как замер скорости ходьбы, помогут выявлять предрасположенность к болезни на ранних этапах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.