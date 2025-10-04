Путин поздравил Космические войска РФ с профессиональным праздником

Президент отметил высокую стратегическую роль ВКС в обороне страны.
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин поздравил Космические войска РФ
Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск России с профессиональным праздником.
«Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников. Среди ваших ключевых задач — управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости — их эффективное отражение», — отметил президент России.
Путин выразил уверенность, что Космические войска и впредь будут твердо стоять на страже стратегических интересов России и вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о новых видах вооружения ВС РФ. У России появилось много новых систем вооружения, среди которых и гиперзвуковые комплексы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Кроме того, президент уточнил, что у России есть и другие виды гиперзвукового оружия, среди которых комплексы «Авангард» и «Кинжал». Также, по словам Путина, у РФ могут появиться и другие системы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
70%
Нашли ошибку?