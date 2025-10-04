Путин поздравил Космические войска РФ с профессиональным праздником

Путин поздравил Космические войска РФ

Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск России с профессиональным праздником.

«Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников. Среди ваших ключевых задач — управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости — их эффективное отражение», — отметил президент России.

Путин выразил уверенность, что Космические войска и впредь будут твердо стоять на страже стратегических интересов России и вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о новых видах вооружения ВС РФ. У России появилось много новых систем вооружения, среди которых и гиперзвуковые комплексы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Кроме того, президент уточнил, что у России есть и другие виды гиперзвукового оружия, среди которых комплексы «Авангард» и «Кинжал». Также, по словам Путина, у РФ могут появиться и другие системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.