«Знает, чего хотят люди»: раскрыты новые подробности свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 22 0

Пара объявила о своих отношениях два года назад.

Тейлор Свифт раскрыла новые подробности своей свадьбы

Фото: www.globallookpress.com/Taylor Swift and Travis Kelce

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На свадьбу Тейлор Свифт приглашены британский телеведущий Грег Джеймс и музыкант Эд Ширан

Американская певица Тейлор Свифт во время промо-тура сделала поклонникам неожиданный сюрприз: раскрыла подробности своей свадьбы со спортсменом Трэвисом Келси. Об этом пишет Daily Mail. Артистка заявила, что церемония пройдет в «очень экзотическом месте», однако детали не сообщила.

По словам Свифт, на торжество приглашены британский телеведущий Грег Джеймс и музыкант Эд Ширан. Тейлор отметила, что удержать последнего, который является ее близким другом, от исполнения песен невозможно. Поэтому не удивительно, что в этот важный для ее и Келси день Ширан выступит перед гостями.

«Он знает, чего хотят люди, и хочет дать им это», — цитирует издание певицу.

Помимо этого, Тейлор Свифт рассказала, какое помолвочное кольцо подарил ей будущий супруг. Украшение по заказу спортсмена создал ювелир Кендрик Любека. Певица призналась, что именно она познакомила Трэвиса с работами этого мастера. Произошло это, как уточнила знаменитость, всего за полгода до предложения руки и сердца.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о своих отношениях осенью 2023 года. Поклонники пары неоднократно женили любимых звезд, а этим летом их мечта исполнилась. В конце августа возлюбленные сообщили о грядущей свадьбе. Дата церемонии пока держится в секрете. Однако Свифт пообещала скоро все рассказать.

Ранее, писал 5-tv.ru, почему актер Павел Деревянко впервые женился на пороге 50-летия.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
«Знает, чего хотят люди»: раскрыты новые подробности свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
15:15
Обратное воздействие: в каких случаях ЗОЖ и правильное питание могут навредить
14:59
Один из туристов погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке
14:44
«Есть регламент»: Иракли рассказал про табу в воспитании детей
14:28
Собянин: в Москве разработали сверхмощную зарядную станцию для электромобилей
14:11
Курское объединение «Помогаем нашим» еженедельно доставляет гумпомощь бойцам СВО

Сейчас читают

За три часа уничтожены 29 украинских беспилотников над Белгородской областью
Юлия Савичева прокомментировала смену имиджа: «Я же женщина»
«Ездил на гастроли»: Дмитрий Маликов рассказал о своих двойниках
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео