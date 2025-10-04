«Знает, чего хотят люди»: раскрыты новые подробности свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

На свадьбу Тейлор Свифт приглашены британский телеведущий Грег Джеймс и музыкант Эд Ширан

Американская певица Тейлор Свифт во время промо-тура сделала поклонникам неожиданный сюрприз: раскрыла подробности своей свадьбы со спортсменом Трэвисом Келси. Об этом пишет Daily Mail. Артистка заявила, что церемония пройдет в «очень экзотическом месте», однако детали не сообщила.

По словам Свифт, на торжество приглашены британский телеведущий Грег Джеймс и музыкант Эд Ширан. Тейлор отметила, что удержать последнего, который является ее близким другом, от исполнения песен невозможно. Поэтому не удивительно, что в этот важный для ее и Келси день Ширан выступит перед гостями.

«Он знает, чего хотят люди, и хочет дать им это», — цитирует издание певицу.

Помимо этого, Тейлор Свифт рассказала, какое помолвочное кольцо подарил ей будущий супруг. Украшение по заказу спортсмена создал ювелир Кендрик Любека. Певица призналась, что именно она познакомила Трэвиса с работами этого мастера. Произошло это, как уточнила знаменитость, всего за полгода до предложения руки и сердца.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о своих отношениях осенью 2023 года. Поклонники пары неоднократно женили любимых звезд, а этим летом их мечта исполнилась. В конце августа возлюбленные сообщили о грядущей свадьбе. Дата церемонии пока держится в секрете. Однако Свифт пообещала скоро все рассказать.

Ранее, писал 5-tv.ru, почему актер Павел Деревянко впервые женился на пороге 50-летия.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.