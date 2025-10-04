Один из туристов погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке

Спасатели обнаружили двух туристов, пострадавших при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев. Один из альпинистов погиб, сообщили в МЧС. Происходит подготовка к эвакуации пострадавших к подножью вулкана.

Обнаруженным альпинистам потребуется медицинская помощь. У пострадавших тяжелые травмы рук и ног. Пострадавшая девушка находится в тяжелом состоянии.

Трое альпинистов сорвались со склона вулкана Вилючинский сегодня, 4 октября. Поиски оказались сложными, так как спасатели не знали, по какому маршруту двигались пропавшие.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке трое альпинистов сорвались при восхождении на вулкан. Несмотря на сложную ситуацию, один из альпинистов сумел вызвать спасателей. Восхождение пострадавшие совершали в незарегистрированной группе.

