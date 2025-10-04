Один из туристов погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 49 0

Происходит подготовка к эвакуации пострадавших.

Что известно о застрявших на вулкане на Камчатке альпинистах

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Спасатели обнаружили двух туристов, пострадавших при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев. Один из альпинистов погиб, сообщили в МЧС. Происходит подготовка к эвакуации пострадавших к подножью вулкана.

Обнаруженным альпинистам потребуется медицинская помощь. У пострадавших тяжелые травмы рук и ног. Пострадавшая девушка находится в тяжелом состоянии.

Трое альпинистов сорвались со склона вулкана Вилючинский сегодня, 4 октября. Поиски оказались сложными, так как спасатели не знали, по какому маршруту двигались пропавшие. 

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке трое альпинистов сорвались при восхождении на вулкан. Несмотря на сложную ситуацию, один из альпинистов сумел вызвать спасателей. Восхождение пострадавшие совершали в незарегистрированной группе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Один из туристов погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке
