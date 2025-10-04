На Камчатке трое альпинистов сорвались при восхождении на вулкан

|
Сергей Добровинский
Один из пострадавших смог вызвать спасателей.

Трагедия с группой туристов на камчатском вулкане

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

Как минимум трое человек сорвались во время восхождения на Вилючинский вулкан, рассказали 5-tv в МЧС Камчатского края. Одному из альпинистов удалось вызвать спасателей. Уточняется, что пострадавшие совершали восхождение в составе незарегистрированной группы.

«В настоящее время на помощь готовится вылететь вертолет Центра медицины катастроф с медиками на борту», — сообщили в региональном МЧС.

Ранее 5-tv писал, что в Адыгее группа спортсменов сорвалась со скалы при подъеме по северному склону горы Фишт. Один из туристов получил тяжелые переломы и был эвакуирован прибывшим вертолетом. Еще один альпинист погиб от полученных травм. Тургруппа была зарегистрирована, в ее состав входило шесть человек.

Ранее подобная трагедия произошла в Казахстане — там туриста удалось снять с отвесной скалы после трех суток ожидания помощи. Альпинист Андрей Орлов вместе с другом застрял на вершине более четырех тысяч метров. Перед восхождением они отказались от помощи гида и необходимого снаряжения. Друг Орлова погиб.

