Суд в ДНР приговорил местного жителя к лишению свободы за госизмену

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Мужчина наладил контакт с представителями Службы безопасности Украины.

На сколько лет посадили в ДНР мужчину за госизмену

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Проживающего в поселке Володарское Донецкой Народной Республики Сергея Петрика приговорили к лишению свободы на 15 лет по делу о государственной измене. Об этом стало известно из сообщения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточнялось, что мужчину задержали сотрудники регионального Управления ФСБ по подозрению в пособничестве спецслужбам Украины.

По данным следствия, Петрик, исходя из личной инициативы, наладил контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджер WhatsApp* и передавал им информацию о местах расположения подразделений Минобороны России.

Верховный Суд ДНР признал Петрика виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена». В ведомстве отметили, что наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 105 тысяч рублей.

Ранее, писал 5-tv.ru, причастную к диверсии на Транссибе женщину задержали в Новосибирске.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Суд в ДНР приговорил местного жителя к лишению свободы за госизмену

