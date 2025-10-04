Шторм «Эми» обесточил Британские острова

Сильнее всего пострадала Ирландия — там без света остались около 184 тысяч зданий.

Шторм Эми обесточил Британские острова

Почти 250 тысяч зданий в Великобритании и Ирландии остались без электричества из-за шторма «Эми». Об этом сообщил телеканал Sky News.

Сильнее всего пострадала Ирландия — там обесточено около 184 тысяч домов, ферм и предприятий. В Северной Ирландии, по данным NIE Networks, свет погас у 50 тысяч потребителей.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

