Bild: замеченные в Мюнхене дроны относились к военной разведке

Поиски пилота БПЛА оказались безуспешными.

Какие дроны заметили над аэропортом в Мюнхене

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/MICHAEL BIHLMAYER

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые заметили над аэропортом Мюнхена, оказались дронами военной разведки. Об этом написала газета Bild.

Накануне вечером, 3 октября, аэропорт останавливал полеты из-за дронов. При этом несколько из них, по информации издания, увидели у ограждения аэропорта. В издании отметили, что дроны в Мюнхене были военно-разведывательными.

Также, из отчета федеральной полиции следует, что поиски пилота дронов, производимые полицейским вертолетом, оказались безуспешными. Полеты возобновили утром 4 октября.

К тому же появление БПЛА зафиксировали в западной части аэропорта Франкфурта. Полицейские произвели арест 41-летнего гражданина Хорватии, управлявшего дроном. Против него возбуждено дело об административном правонарушении. В данный момент проводится расследование, что известно из отчета полиции.

На фоне инцидента министр внутренних дел Германии Александр Добриндт пообещал разработать закон, упрощающий для полиции процедуру обращения к военным с просьбой сбивать беспилотники, о чем писало издание Reuters.

Ранее, писал 5-tv.ru, аэропорт Мюнхена закрыли из-за неопознанных дронов.

