Магия вне Хогвартса: черный кот предсказывает будущее с помощью карт Таро в США

Черный кот предсказывает будущее с помощью карт Таро в США

В США, штате Вашингтон, черный кот по кличке Коул имеет уникальные способности: он предсказывает будущее с помощью карт Таро. Об этом сообщает издание People.

Владелица кота, Кук, несколько лет назад обнаружила, что пушистый играл с ее колодой карт Таро Райдера-Уэйта: перебирал лапами и доставал зубами. Однако впоследствии женщина заметила, что предсказания карт, которые выбирает Коул, сбываются.

Хозяйка кота рассказала, что колода карт обычно лежала в подстаканнике на диване, и однажды ее питомец Коул решил до нее добраться. По ее словам, кот начал перебирать карты лапами, будто тасуя их, после чего хватал выбранные карты зубами и разбрасывал по ковру.

Также Кук добавила, как пророчества карт выбранные Коулом, исполнились в ее жизни.

«Я столкнулась с предательством на работе. Коул вытащил Семерку Мечей (карта трактуется как предательство — Прим. ред.), и я сначала не поверила и истолковала по-другому. Однако впоследствии меня уволили с работы, а так называемый предатель ушел из компании. Это было просто сверхъестественно, и это просто продолжало проявляться снова и снова», — дополнила женщина.

Хозяйка «одаренного» кота создала аккаунт в социальной сети TikTok, где Коул на видео вытягивает карты из колоды, сам того не подозревая, давая ответы на вопросы подписчиков.

Многие фанаты пишут Кук с просьбой организовать им сеанс предсказаний с котом, однако она считает это абсурдом.

«Люди, которые думают, что я могу назначить встречу с котом, немного сумасшедшие, потому что он хочет делать то, что хочет», — рассказала владелица Коула.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, чем опасен лишний вес у котов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.