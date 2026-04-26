Умерла заслуженная артистка России Елена Михеева

Дарья Корзина
Актриса посвятила сцене более пятидесяти лет и продолжала играть до последних дней.

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Заслуженная артистка России Елена Михеева скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Московского Губернского театра.

«В нашем театре большая потеря — на 75 году ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Александровна Михеева», — сказано в сообщении.

В Московском Губернском театре она работала с момента его основания в 2013 году и была задействована в текущем репертуаре, продолжая выходить на сцену.

Актриса окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина в 1972 году. Сразу после выпуска она начала работу в Московском областном драматическом театре имени А. Н. Островского. В 1992 году Михеева перешла в Московский областной государственный Камерный театр, где совмещала актерскую деятельность с педагогической — преподавала мастерство актера на экспериментальном курсе.

«Ее невероятная человеческая теплота, искренность и мягкий юмор согревали каждого, наполняли все ее роли. Такой она и останется в нашей памяти и сердцах», — написано в сообщении театра.

Помимо театра, актриса снималась в кино и на телевидении. В ее фильмографии — 11 ролей, в том числе участие в проектах «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Следствие ведут знатоки» и «Ералаш».

В театре выразили соболезнования родным, близким, коллегам и зрителям.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти чеченского писателя и драматурга Мусы Ахмадова, чьи произведения ставили в театрах Чеченской Республики и за ее пределами.

