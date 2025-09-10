Когда питомца стало слишком много: чем опасен лишний вес у котов

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 19 0

Причинами недуга могут быть перекармливание и малоподвижный образ жизни животного.

Есть за что подержать: чем опасен лишний вес у кота

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Ветеринар Шеляков: из-за ожирения у котов страдают почти все системы организма

Ожирение у кошек — очень серьезная проблема, на которую некоторые хозяева не обращают внимания. О том, как распознать, есть ли лишний вес у питомца и как помочь ему, рассказал URA.RU ветеринарный врач Михаил Шеляков.

По словам эксперта, если у кота слишком большой живот и нельзя прощупать ребра — это повод обратить особое внимание на питомца.

«Живот кота должен быть меньше по размерам, чем грудная клетка. Если же мы видим только прямую „колбаску“ без перехода, а тем более не можем нащупать ребра, это уже ожирение», — уточнил он.

Причинами такого недуга могут быть перекармливание и малоподвижный образ жизни четвероногого. Из-за переизбытка веса у котов начинает страдать сердечно-сосудистая, дыхательная и эндокринная системы, а также происходит сильная нагрузка на суставы.

Шеляков дал советы, как помочь коту с признаками ожирения: урезать порции питания, играть в активные игры и обращаться к специалистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как распознать депрессию у кота и помочь ему.

