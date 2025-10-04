В Тбилиси начались массовые акции протеста на фоне выборов

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Представители радикальной оппозиции участия в голосовании не принимали.

В Тбилиси начались акции протеста на фоне выборов в местные органы власти

В Тбилиси начались массовые акции протеста на фоне выборов в органы местного самоуправления. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили.

По его словам, в текущий момент на площади Свободы собрались радикальные оппозиционеры, проводящие акцию протеста против выборов, которые сегодня прошли по всей стране.

«Стоит отметить, что сами представители радикальной оппозиции участия в выборах не принимали, но несколькими неделями ранее они анонсировали масштабные акции», — говорит корреспондент.

Площадь Свободы и проспект Руставели у здания парламента полностью блокированы участниками протестной акции. Кроме того, из регионов в сторону Тбилиси двинулись колонны автомобилей.

МВД Грузии обратилось к организаторам митинга с просьбой соблюдать законодательство и избегать провокаций.

В Грузии 4 октября проходят выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирают мэров городов и депутатов местных законодательных собраний.

В голосовании принимают участие 12 политических партий, часть оппозиции решила отказаться от выборов. На пост мэра Тбилиси претендуют девять кандидатов, в их числе — действующий мэр от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленского раскритиковали за высказывания о Грузии. Мэр грузинской столицы посоветовал Зеленскому следить за своей страной, а его Грузию оставить в покое.

