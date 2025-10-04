Президент Палестины приветствовал заявление ХАМАС по прекращению огня в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас приветствовал заявление президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа и заявил, что работает «над окончательным согласованием деталей». Об этом стало известно из сообщения издания WAFA.

«Приветствуем эти заявления, так как они сигнализируют о готовности освободить всех заложников и занять конструктивный подход на этом критическом этапе, который требует от всех проявления высочайшего уровня национальной ответственности», — сказал Аббас.

К тому же он добавил, что Палестина заинтересована в немедленном и полном прекращении огня, освобождении всех заложников и пленных, а также в доставке гуманитарной помощи с помощью структуры ООН. Он сообщил о готовности к проведению конструктивной работы для стабильности, справедливого и прочного мира по нормам международного права.

«Связь между Западным берегом и сектором Газа должна осуществляться через законы и государственные институты Палестины, при участии единого палестинского административного комитета и объединенных сил безопасности, в рамках единой системы и законодательства, при поддержке арабских и международных партнеров», — отметил Аббас.

Управление сектором Газа он назвал правом Палестины.

До этого, 3 октября, палестинское движение ХАМАС подтвердил согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету. Также представители движения согласились освободить всех заложников из Израиля. Также ХАМАС готов перейти к непрямым переговорам с Израилем об обмене заложниками.

Полноценный план Трампа по завершению конфликта в секторе Газа был обнародован 29 сентября. Он состоит из 20 пунктов и заключается в выводе израильских войск из сектора и приостановке проведения военной операции взамен на освобождение удерживаемых заложников, восстановление инфраструктуры и отстранение ХАМАС и прочих группировок от власти в регионе.

Также Трамп сообщал, что соглашение по Газе должно быть достигнуто к вечеру 5 октября в 18:00 по вашингтонскому времени (6 октября, 1:00 по московскому). В своем заявлении Трамп обратился к мирным жителям Палестины, призвав к эвакуации в безопасные районы Газы.

Ранее, писал 5-tv.ru, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал спецпосланник американского президента Стива Уиткоффа «движущей силой» мирного плана США по сектору Газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.