Дмитриев назвал Уиткоффа «движущей силой» мирного плана США по сектору Газа

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф выступил «ключевой движущей силой» в мирном плане США по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Спецпредставитель президента Трампа Стивен Уиткофф был ключевой движущей силой мирного плана Трампа по Газе, призванного обеспечить прочный мир на Ближнем Востоке», — отметил он в соцсети.

К тому же Дмитриев указал, что СМИ во главе с американской газетой The New York Times предпринимали попытки, чтобы подорвать работу Уиткоффа для мирного урегулирования конфликта.

До этого, 29 сентября, был обнародован план от президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа. Документ включал 20 пунктов. Он заключался в выводе войск Израиля из анклава и в приостановке военной операции в обмен на освобождение заложников, восстановление инфраструктуры и отстранение радикального палестинского движения ХАМАС и прочих группировок от власти в регионе.

Также, 3 октября, Трамп отметил, что соглашения по Газе необходимо достичь к вечеру 5 октября в 18:00 по вашингтонскому времени (6 октября, 1:00 по московскому). В заявлении Трамп направил обращение к мирным жителям Палестины, призывая к эвакуации в более безопасные районы Газы.

В тот же день ХАМАС подтвердил свое согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету. Известно, что палестинское движение готово перейти к непрямым переговорам с Израилем об обмене заложниками. Палестинская группировка «Исламский джихад»* поддержала ответ ХАМАС на план США по прекращению войны в Газе.

Власти Израиля отдали приказ о приостановке военной операции в Газе. Отмечалось, что активность в секторе Газа будет сокращена «до минимума».

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль прекращает военную операцию в секторе Газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — запрещенная в России террористическая организация.