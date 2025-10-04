Орбан пригрозил ЕС судом из-за попыток лишить Венгрию права вето

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 58 0

Брюссель стремится повлиять на парламентские выборы в Будапеште, чтобы к власти пришли оппозиционные силы.

За что Орбан пригрозил ЕС судом

Фото: OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

Венгрия подаст в суд на руководство Евросоюза, если оно попытается нарушить основные законы объединения и лишить страну права вето. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью порталу Hetek.

«Это (попытки лишить Венгрию права вето. — Прим. ред.) приведет к судебному разбирательству, мы обратимся в суд, и тогда они проиграют в суде», — подчеркнул он.

Орбан также заявил, что Брюссель стремится повлиять на парламентские выборы в Венгрии в апреле 2026 года, чтобы к власти пришли оппозиционные силы, поддерживаемые ЕС и финансируемые через НКО. По его мнению, такие силы смогут одобрить вступление Украины в ЕС.

«Они не хотят менять законы, они хотят менять правительства», — отметил венгерский премьер.

Он добавил, что Брюссель теперь открыто декларирует свои намерения и делает это «бесстыдно».

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил России и Евросоюзу начать переговоры о будущей архитектуре безопасности в Европе.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

