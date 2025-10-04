Орбан: безопасность Европы требует диалога России и ЕС

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 1 249 0

Обсуждать необходимо не только Украину, хотя эта тема и остается значимой.

Орбан предложил России и ЕС провести переговоры

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил России и Евросоюзу начать переговоры о будущей архитектуре безопасности в Европе. Предложение прозвучало во время его интервью порталу Hetek.

По словам премьер-министра, обсуждать необходимо не только Украину, хотя эта тема остается значимой. Как он уточнил, главное на данный момент — обеспечить Европе безопасную жизнь без угроз и терроризма.

Также Орбан отметил, что нынешняя ситуация, когда Украина держится исключительно на поддержке Запада, не имеет военного решения. Выход, по его мнению, возможен только дипломатическим путем.

Премьер добавил, что кризис должен завершиться не просто прекращением огня, а всеобъемлющим урегулированием, которое гарантирует долгосрочную стабильность и безопасность для всех участников.

«Я думаю, что цель в этом, но достичь ее можно только дипломатическим путем — на поле боя ее достичь нельзя», — резюмировал Орбан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз потратил на Украину 180 миллиардов евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:41
Президент Палестины приветствовал заявление ХАМАС по прекращению огня в Газе
18:27
Западный журналист назвал главную угрозу для Европы от политики НАТО
18:14
Дмитриев назвал Уиткоффа «движущей силой» мирного плана США по сектору Газа
18:02
Додик: Россия не боится западных попыток изоляции
17:54
Меркель призвала Европу к поиску дипломатического решения украинского кризиса
17:41
Орбан: безопасность Европы требует диалога России и ЕС

Сейчас читают

Орбан: безопасность Европы требует диалога России и ЕС
Юлия Савичева прокомментировала смену имиджа: «Я же женщина»
«Ездил на гастроли»: Дмитрий Маликов рассказал о своих двойниках
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео