Глава ФБР назвал Мадуро наркоторговцем и пообещал награду за его поимку

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Каш Патель охарактеризовал президента Венесуэлы Николаса Мадуро как «диктатора, замешанного в наркоторговле» и сообщил о вознаграждении в размере 50 миллионов долларов за его задержание.

«Мадуро не просто коррумпирован — он обвиняемый наркотеррорист-диктатор», — написал Патель в соцсети Х (прежнее название Twitter).

Патель также добавил, что «дни отмывания кровавых денег через Америку прошли».

До этого в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в латиноамериканской стране.

Как пишет The Washington Examiner, Пентагон уже подготовил к операции военно-морские и воздушные силы — в том числе корабли ВМС, истребители F-35, самолеты Harrier и подразделения морской пехоты.

