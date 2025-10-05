Глава ФБР назвал Мадуро наркоторговцем и пообещал награду за его поимку

До этого в США не исключили возможности военной операции в Венесуэле в рамках борьбы с наркотрафиком.
Фото: www.globallookpress.com/Meng Yifei
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Каш Патель охарактеризовал президента Венесуэлы Николаса Мадуро как «диктатора, замешанного в наркоторговле» и сообщил о вознаграждении в размере 50 миллионов долларов за его задержание.
«Мадуро не просто коррумпирован — он обвиняемый наркотеррорист-диктатор», — написал Патель в соцсети Х (прежнее название Twitter).
Патель также добавил, что «дни отмывания кровавых денег через Америку прошли».
До этого в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в латиноамериканской стране.
Как пишет The Washington Examiner, Пентагон уже подготовил к операции военно-морские и воздушные силы — в том числе корабли ВМС, истребители F-35, самолеты Harrier и подразделения морской пехоты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
54%
Нашли ошибку?