Российский боец вывез из-под обстрела в госпиталь 100 раненых сослуживцев

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Героем стал водитель-радиотелефонист мотострелкового батальона, проводивший эвакуацию пострадавших в зоне СВО.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Старший сержант Павел Метельский вывез из-под вражеского обстрела и доставил в госпиталь более 100 раненых сослуживцев, Об этом сообщили представители Минобороны РФ. В составе мотострелкового батальона водитель-радиотелефонист Метельский подвозил к линии боевого соприкосновения штурмовые группы и продовольствие, участвовал в эвакуации пострадавших с передней линии боевого соприкосновения.

«Несмотря на интенсивные артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Прим. ред.) со стороны противника, Метельский продолжал выполнять боевую задачу. Он вывез из-под вражеского обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны, что жизни российских военнослужащих были спасены благодаря решительным и мужественным действиям Павла Метельского. Кроме того, представители ведомства отметили героизм ефрейтора Владислава Леонтьева. В составе отделения артиллерийской разведки взвода управления минометной батареи боец проводил разведку и выявлял скрытые позиции противника.

Леонтьев отправился на поиски артиллерийского расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда враг начал регулярно атаковать позиции ВС РФ. Он обнаружил огневую точку противника, благодаря чему скорректировал направление ударов российской артиллерии — установка была ликвидирована.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин высказался о храбрости и героизме русского солдата.

