«Старею как все!» — Прохор Шаляпин не считает себя красивым

Дарья Бруданова
В этом году певцу исполнится 42 года.

Певец Прохор Шаляпин не считает себя красивым

Певец Прохор Шаляпин не считает себя красивым. Этим звезда поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мюзикла рэпера Басты «Любовь без памяти».

«Я себя не считаю прям совсем красивым. Обычный человек, соответствующий графику. Старею как все!» — заявил Прохор Шаляпин.

В этом году бывшему участнику «Фабрики звезд-6» исполнится 42 года. При этом артист продолжает удивлять публику. Всего месяц назад, в сентябре, Шаляпин принял участие в необычной мнохромной фотосессии и примерил два нестандартных для себя образа — черный костюм с кожаными перчатками и шубу того же цвета на голый торс. В первом случае компанию луку составил готический макияж — темная подводка и уложенные назад волосы.

Говоря о своей внешности, шоумен неоднократно заявлял, что боится потерять «товарный вид», поэтому если будет необходимость, он ляжет под нож хирурга.

Ранее, писал 5-tv.ru, балерина Анастасия Волочкова отвергла совет Шаляпина. Шоумен порекомендовал артистке найти для романтических отношений мужчину постарше.

