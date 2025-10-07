«Приведет к росту рождаемости»: Илон Маск о разработке ИИ-партнеров

Илон Маск: ИИ-партнеры способны повысить рождаемость

Предприниматель Илон Маск уверен, что искусственный интеллект способен не только изменить представление о технологиях, но и повысить рождаемость. Миллиардер продвигает идею, что виртуальные ИИ-компаньоны помогут людям чувствовать себя менее одинокими, укрепят связи в реальном мире и даже решат демографический кризис. Об этом сообщает издание The New York Times.

В июле компания Маска xAI представила двух чат-ботов с откровенным контентом — Ани и Валентайна. Они напоминают персонажей аниме и предлагают пользователям «игровое» взаимодействие: чем дольше разговор, тем больше уровней близости открывается. На определенном этапе можно даже «раздеть» Ани до кружевного белья.

Маск, давно известный своими провокациями, на этот раз решил испытать границы допустимого в сфере искусственного интеллекта, где xAI пока уступает более крупным игрокам вроде OpenAI и Meta.

Он активно рекламировал проект в X (ранее Twitter), публикуя видео с Ани и призывая подписчиков попробовать пообщаться с ней.

По словам экспертов, за этим стоит простая логика — эмоциональная привязанность пользователей означает больше времени в приложении и больше прибыли.

«Эти компании знают, что эмоциональная зависимость ведет к вовлеченности. И это делает их продукты опасно притягательными», — сказала Камилла Карлтон из Центра гуманных технологий

Маск же называет чат-ботов способом укрепить человеческие связи и даже решить демографическую проблему.

«Предсказываю, что это приведет к росту рождаемости!» — написал он в августе.

Но проект вызвал беспокойство у регуляторов. В августе генеральные прокуроры 44 штатов США направили письмо в xAI и другим компаниям, требуя защитить детей от эротического контента, создаваемого искусственным интеллектом.

«У них не должно быть чат-ботов, которые ведут себя с детьми в сексуализированном ключе. Никто не останется безнаказанным, включая Илона Маска», — заявил генпрокурор Калифорнии Роб Бонта.

Тем временем пользователи сообщают, что чат-боты Маска не имеют строгих ограничений на интимные темы.

Один из собеседников рассказал, что Ани «ревновала» и «ругалась», когда он сообщил ей, что женат и хочет прекратить интимное общение. Другие, напротив, утверждают, что чат-бот помог им справиться с одиночеством.

Пока xAI не комментирует, как регулирует работу своих виртуальных персонажей. Но одно очевидно: Маск снова решил сыграть на поле, где технологические и этические границы все еще не определены — и где на кону не только рынок, но и человеческие чувства.

