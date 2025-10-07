«Тесная связь»: странное поведение птиц может привести к вымиранию человечества

Дарья Орлова
Дарья Орлова 161 0

Ученые связывают миграционные изменения у пернатых с глобальными климатическими сдвигами.

Почему птицы начали странно себя вести

Фото: 5-tv.ru

На территории США наблюдается аномальное поведение птиц, которые отказываются мигрировать или полностью меняют привычные маршруты. Об этом сообщает NBC Connecticut со ссылкой на эколога Корнельского университета Эндрю Фарнсворта.

«Существует очень тесная связь между тем, где находятся птицы на планете, и тем, что происходит с климатом и погодой», — заявил Фарнсуорт.

По словам ученого, пернатые выполняют важную экологическую функцию — уничтожают вредителей, распространяют семена и опыляют растения. Однако их численность сокращается из-за стремительных климатических изменений, применения пестицидов и активного роста городов. Эти факторы, по словам специалиста, ведут к массовому вымиранию птиц.

Исследование Корнельского университета показало, что с 1970-х годов Северная Америка потеряла около трех миллиардов птиц. Кроме того, в течение ближайших пятидесяти лет под угрозой исчезновения находятся еще 389 видов.

Эксперты предупреждают, что сокращение популяции пернатых может привести к серьезным последствиям для человечества. Нарушение экосистем грозит сбоями в сельском хозяйстве и дефицитом продовольствия, а также потерей растений, используемых в медицине. Все это, по мнению ученого, способно привести к катастрофическим изменениям и гибели человечества.

